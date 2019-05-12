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Взрыв газа в Ростовской области — возбуждено уголовное дело

Происшествия

Погибли два человека

Каменский район, Ростовская область, 12 мая 2019, 09:19 — REGNUM  В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате взрыва бытового газа. Хлопок произошёл в ночь на 12 мая в жилом доме в посёлке Чистоозерный (Каменский район). Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР, ещё двое пострадавших находятся в больнице.

По информации ведомства, взрыв прогремел около 00:20 в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного дома, расположенного по улице Ленина, 35. Погибли девочка 2010 года рождения и мужчина 1990 года рождения.

«В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, допрашивают жильцов дома. В газоснабжающей организации изымается интересующая следствие документация», — уточнили в региональном управлении СКР.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») продолжается.

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Взрывы бытового газа
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