Прокуратура в Ростовской области начала проверку после взрыва газа в доме

Ростов-на-Дону, , 09:20 — REGNUM Проверку организаций, обслуживающих жилой дом, где произошёл взрыв газа, организовала прокуратура в Каменском районе Ростовской области. Об этом 12 мая сообщил журналистам представитель прокуратуры области.

Проверка организована в связи с происшествием в посёлке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области и по поручению прокурора области. Проверку проводит Каменская городская прокуратура.

В рамках проведения проверки будет дана оценка деятельности организациям, обслуживающим дом, где произошло ЧП. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима ЧС в посёлке Чистоозёрный Ростовской области после хлопка газа в жилом многоквартирном доме. В результате происшествия погибли два человека, пострадал один.

Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Спасатели не исключат, что под развалами дома могут находиться люди.

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