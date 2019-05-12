Воскресенье, 12 Мая 2019 года
09:22:08 МСК

Прокуратура в Ростовской области начала проверку после взрыва газа в доме

Происшествия

Будет дана оценка деятельности организациям, обслуживающим дом

Ростов-на-Дону, 12 мая 2019, 09:20 — REGNUM  Проверку организаций, обслуживающих жилой дом, где произошёл взрыв газа, организовала прокуратура в Каменском районе Ростовской области. Об этом 12 мая сообщил журналистам представитель прокуратуры области.

Проверка организована в связи с происшествием в посёлке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области и по поручению прокурора области. Проверку проводит Каменская городская прокуратура.

В рамках проведения проверки будет дана оценка деятельности организациям, обслуживающим дом, где произошло ЧП. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима ЧС в посёлке Чистоозёрный Ростовской области после хлопка газа в жилом многоквартирном доме. В результате происшествия погибли два человека, пострадал один.

Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Спасатели не исключат, что под развалами дома могут находиться люди.

Читайте ранее в этом сюжете: После взрыва газа в посёлке Чистоозёрный под Ростовом введён режим ЧС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы бытового газа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить