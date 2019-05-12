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ЛНР: киевские боевики семь раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Происшествия

Погибших и пострадавших нет

ЛНР: киевские боевики семь раз за сутки нарушили режим прекращения огня
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Луганск, 12 мая 2019, 08:42 — REGNUM  Семь раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня украинские войска. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам со стороны украинских боевиков подверглись населённые пункты: Калиново, Желобок, Лозовое и Калиново-Борщеватое.

Огонь по территории ЛНР вёлся из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), миномётов калибром 120 мм и 82 мм, гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

Всего при обстрелах территории ЛНР украинские военнослужащие использовали 95 единиц боеприпасов.

О погибших или пострадавших среди мирных жителей ЛНР в результате обстрелов не сообщается. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми случаях нарушения режима перемирия украинскими военнослужащими. При обстрелах пострадал мирный житель, он получил ранение левой ноги.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские боевики восемь раз за сутки нарушили режим перемирия

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