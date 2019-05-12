После взрыва газа в посёлке Чистоозёрный под Ростовом введён режим ЧС

Ростов-на-Дону, , 07:59 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён властями в посёлке Чистоозёрный Ростовской области после хлопка бытового газа. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщается, что в посёлке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области введён режим чрезвычайной ситуации. В пункте временного размещения, развёрнутом на базе Богдановской участковой больницы, находятся 13 человек. На месте работают психологи МЧС России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате хлопка бытового газа в многоквартирном жилом доме в посёлке Чистоозёрный. Один пострадавший госпитализирован.

Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться люди. Работа спасателей осложнена, так как есть угроза обрушения здания.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших при взрыве газа под Ростовом возросло до двух

Читайте развитие сюжета: Прокуратура в Ростовской области начала проверку после взрыва газа в доме