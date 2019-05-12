Украинские морпехи отказались воевать и убили командира — ДНР

Донецк, , 04:15 — REGNUM Убийство украинского командира его же подчиненным выдано за результат обстрела со стороны ДНР командованием 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал журналистам начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Инцидент произошел 9 мая после того, как командир бригады Николай Палас приказал офицеру 88-го батальона бригады капитану Голику возглавить диверсионно-разведывательную группу и осуществить боевую вылазку в районе подконтрольного Киеву села Старогнатовка неподалеку от Волновахи.

Однако подчиненные Голика отказались выполнять приказ, объяснив это провалом прежней вылазки, обернувшейся для группы потерями. Голик попытался пригрозить морпехам трибуналом, разгорелся конфликт, в ходе которого один из морпехов выстрелил в капитана и убил его.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские силовики продолжают нарушать режим перемирия в Донбассе. Так, в течение суток 10 мая в ДНР зафиксировали пятнадцать обстрелов со стороны ВСУ с применением гранатомётов, обычного и крупнокалиберного стрелкового оружия, миномётов и вооружения БТР/БМП.

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