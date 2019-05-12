Число погибших при взрыве газа под Ростовом возросло до двух

Каменский район, Ростовская область, , 03:56 — REGNUM Смертельные травмы в результате хлопка бытового газа в Каменском районе Ростовской области получили два человека: мужчина и девятилетняя девочка. Об этом сообщил 12 мая журналистам представитель регионального главка МЧС России.

Он уточнил, что мужчина погиб на месте взрыва. Девочка 2010 года рождения была направлена в больницу, но умерла в карете скорой помощи. В ЦРБ города Каменск-Шахтинский доставлен еще один пострадавший.

Еще десять человек были эвакуированы из аварийного дома. Спасатели не исключают, что люди могут оставаться под завалами здания, передает «Пятый канал».

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок газа, вызвавший частичное обрушение кровли жилого дома, произошел в поселке Чистоозёрном под Ростовом в ночь на 12 мая.

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