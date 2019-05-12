В Ростовской области жилой дом поврежден взрывом газа

Каменский район, Ростовская область, , 03:46 — REGNUM Частичное обрушение кровли жилого дома произошло в поселке Чистоозёрном в Ростовской области после хлопка газа. Об этом сообщает 12 мая пресс-центр регионального главка МЧС России.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 00:30 мск. По предварительным данным, в 16-квартирном жилом доме на улице Ленина взорвался бытовой газ.

Погиб один человек, еще двое получили травмы и были доставлены в больницу. На базе поселковой средней школы развернут пункт временного размещения. На месте разбирают завалы здания.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая хлопок газа и пожар произошли в жилом доме в городе Железноводске на Ставрополье. Пострадали 20 человек, на месте происшествия было найдено тело одного погибшего.

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