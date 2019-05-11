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В Пакистане неизвестные атаковали отель

Происшествия

Инцидент произошел в субботу, 11 мая, в портовом городе Гвадар

В Пакистане неизвестные атаковали отель
Geoffrey Fairchild
Стрельба

Исламабад, 11 мая 2019, 22:21 — REGNUM  На юге Пакистана неизвестные совершили нападение на один из отелей. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел в субботу, 11 мая, в портовом городе Гвадар. По последним данным, в результате перестрелки погиб один человек (охранник отеля).

«Силы безопасности оцепили территорию», — отметили источники газеты, добавив, что все клиенты заведения были благополучно эвакуированы.

В настоящее время операция по нейтрализации боевиков продолжается.

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