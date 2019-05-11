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СКР проверит информацию о жесткой посадке Boeing 737 в аэропорту Оренбурга

Происшествия

«Устанавливаются очевидцы»

СКР проверит информацию о жесткой посадке Boeing 737 в аэропорту Оренбурга
Papas Dos
Boeing 737

Оренбург, 11 мая 2019, 17:39 — REGNUM  По факту жесткой посадки пассажирского самолёта Boeing 737 авиакомпании Nordwind в аэропорту Оренбурга проводится проверка. Об этом сообщили телеканалу «Звезда» в Следственном комитете России (СКР).

«Проводится доследственная проверка… — отметили в ведомстве. — Устанавливаются очевидцы».

Отмечается, что информацию об обстоятельствах жесткой посадки и сведения от приборов контроля полета воздушного судна следователи уже запросили.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 11 мая в аэропорту Оренбурга совершил жесткую посадку пассажирский самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпании Nordwind.

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Авиапроисшествия
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