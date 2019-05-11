Симферополь, Крым, 11 мая 2019, 16:08 — REGNUM
В Крыму на трассе «Симферополь-Ялта» столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
Авария произошла в пятницу, 10 мая, в районе с. Андрусово. По последним данным, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали три человека.
«Произошло столкновение легкового автомобиля «Lifan X60» с грузовым автомобилем «Scania», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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