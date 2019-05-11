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Военнослужащий Казахстана ценой своей жизни спас тонущую девочку

Происшествия

Ерлан Раимкулов был военнослужащим Сил воздушной обороны Казахстана

Нур-Султан, 11 мая 2019, 13:36 — REGNUM  Младший сержант сил воздушной обороны Казахстана Ерлан Раимкулов погиб при спасении тонущей девочки, сообщили 11 мая в пресс-службе министерства обороны республики.

10 мая 2019 года в районе садоводства «Газмашаппаратура» города Нур-Султана Раимкулов бросился на помощь тонущей 12-летней девочки. Военнослужащие спас девочку, но сам не смог выбраться из воды.

«Руководство министерства обороны, командование сил воздушной обороны и весь личный состав Вооруженных сил Казахстана выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, в мае чемпион Казахстана по боям без правил Еламан Шалкимбеков, находясь на турнире в Бангкоке, спас в бассейне тонущего человека — гражданина Индии.

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