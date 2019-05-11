На границе в Крыму задержан украинец, пытавшийся незаконно провезти кортик

Симферополь, , 13:34 — REGNUM Гражданин Украины был задержан на российско-украинской границе в Крыму при попытке незаконно провезти кортик. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым.

В автомобильном пункте пропуска «Джанкой» на границе России и Украины при проверке багажа у гражданина Украины 1974 года рождения, путешествовавшего на личном автомобиле, был обнаружен кортик.

На кортике была маркировка завода «ЗИК» («Златоустовские именные клинки»). При этом гражданин Украины не предоставил какие-либо разрешительные документы на перевозимый им кортик.

Мужчина утверждал, что кортик ему подарили.

В настоящее время кортик изъят для проведения криминалистической экспертизы и для установления возможной принадлежности к вещам, имеющим историческую либо культурную ценность.

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