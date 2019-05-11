Погибшие на мотоцикле в Новгородской области подростки были без шлемов

Чудово, Новгородская область, , 12:55 — REGNUM Погибшие в ДТП в Новгородской области подростки ехали на незарегистрированном в установленном порядке мотоцикле, у водителя — 15-летнего жителя Санкт-Петербурга — не было прав на его вождение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД, говоря о подробностях аварии в Чудовском районе.

Мотоцикл «Мотолэнд» опрокинулся в кювет, где врезался в дерево, в 3 часа ночи сегодня, 11 мая, на 3 км автодороги Ефремово — Высокое в Чудовском районе Новгородской области. В результате на месте аварии до приезда скорой помощи скончались два человека: 15-летний водитель и один из двух пассажиров, 23-летний житель Санкт-Петербурга. Ещё один пассажир — 20-летний молодой человек с различными травмами был доставлен в Чудовскую районную больницу.

В управлении ГИБДД по Новгородской области отметили, что мотошлемы мотоциклистами не использовались. В ведомстве также обратили внимание на то, что возможность управления мототранспортом появляется только по достижению 16-летнего возраста при наличии водительского удостоверения соответствующей категории.

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