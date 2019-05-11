Оренбург, Оренбургская область, , 13:05 — REGNUM

Вылет самолёт Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines задержан после совершения жёсткой посадки в аэропорту Оренбурга. Об этом журналистам сообщил представитель авиакомпании Игорь Александров.

Самолёт прибыл из Москвы. Обратный вылет авиаборта был запланирован на 12:10 по местному времени, но рейс задержан на неопределённое время. В настоящий момент самолёт стоит на перроне.

Александров пояснил, что будут сняты данные со средств инструментального контроля воздушного судна. Данные будут направлены в Москву, вопрос о вылете самолёта будет решён лишь после получения ответа из Москвы.

Отмечается, что такая перестраховка связана с аварией самолёта в аэропорту Шереметьево. Все пассажиры в аэропорту Оренбурга отнеслись с пониманием к задержке рейса.

Ранее ИА REGNUMсообщало о жёсткой посадке в аэропорту Шереметьево пассажирского самолёта SSJ-100, в результате которой погиб 41 человек. В настоящее время ведётся расследование причин и обстоятельств трагедии.