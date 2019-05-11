В горах Крыма спасли травмированную туристку из Москвы

Симферополь, , 12:07 — REGNUM Операцию по спасению туристки из Москвы провели спасатели в горах Крыма. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Сообщается, что женщина 1971 года рождения повредила ногу во время прогулки по горам. Инцидент произошёл в районе туристической тропы «Мисхорская».

По прибытии на место происшествия спасатели оказали пострадавшей первую помощь: наложили вакуумную шину на повреждённую конечность. Затем женщину на специальных носилках транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи, на котором она была доставлена в больницу города Ялты.

Ранее ИА REGNUM сообщало об операции по спасению туриста в горах Карачаево-Черкессии. Альпинист из Краснодарского края, получивший травму при падении, был эвакуирован вертолётом МЧС России.

Читайте ранее в этом сюжете: Для спасения альпиниста в горах Карачаево-Черкесии задействовали вертолет