Советник комиссии парламента по культуре убита в Кабуле неизвестными лицами

Кабул, , 11:28 — REGNUM Советник парламентской комиссии по культуре Мина Мангал была убита неизвестными в столице Афганистана городе Кабуле. Об этом 11 мая сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на представителя МВД Афганистана.

Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими сообщил, что Мина Мангал была застрелена около 07:20 утра (09:20 мск) в восьмом полицейском районе города Кабула.

Неизвестным, убившим Мину Мангал, удалось скрыться. В настоящее время начато расследование инцидента, личности злоумышленников устанавливаются.

На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве фугаса на северо-западе Афганистана, который был установлен у дороги боевиками. В результате взрыва погибли четверо детей, ещё пятеро получили ранения.

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