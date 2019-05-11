Суббота, 11 Мая 2019 года
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Семеро детей в Японии получили травмы при падении на них навеса от солнца

Происшествия

Дети были госпитализированы

Фукусима , Япония, 11 мая 2019, 11:16 — REGNUM  Семеро школьников младших классов получили травмы при падении на них навеса от солнца в префектуре Фукусима на северо-востоке острова Хонсю. Об этом 11 мая сообщает телеканал NHK.

Происшествие случилось около 13:00 по местному времени в городе Кагамииси, который находится в префектуре Фукусима. Во время спортивных соревнований ветер сорвал тяжёлый навес от солнца, под которым находились дети.

Семеро детей были госпитализированы. По данным полиции, пострадавших было больше, но в основном, люди получили мелкие травмы и получили медпомощь на месте.

Метеорологи отмечают, что на северо-востоке острова Хонсю, где произошёл инцидент, уже несколько дней стоит жаркая погода, температура воздуха достигает 30 градусов по Цельсию. При этом отмечаются отдельные резкие порывы ветра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 12 людях, получивших травмы в Москве из-за ветра и грозы. Госпитализация потребовалась двум пострадавшим.

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