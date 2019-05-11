В результате теракта на турецко-иранской границе погиб турецкий солдат

Анкара, , 11:11 — REGNUM В ходе атаки, осуществленной террористами на турецко-иранской границе в регионе Дилуджу, один военнослужащий Вооруженных сил Турции был убит, ещё один солдат получил ранение. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, которое, в свою очередь, ссылается на собственные источники в силах безопасности, члены террористических группировок совершили нападение на турецких солдат, несущих службу на участке Дилуджу турецко-иранской границы. В ходе атаки ими было применено самодельное взрывное устройство. В результате получили ранения двое военнослужащих Вооруженных сил Турции, один из которых впоследствии скончался, а другой в настоящее время получает необходимую медицинскую помощь в государственной больнице города Ыгдыра. Сообщается, что в регионе продолжается контртеррористическая операция.