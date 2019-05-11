ДНР: режим перемирия нарушен Украиной 15 раз за сутки

Донецк, , 10:56 — REGNUM Пятнадцать раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия военнослужащие Украины. Об этом 11 мая сообщил пресс-центр представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По территории ДНР боевиками Украины в течение суток была выпущена 191 единица боеприпасов из гранатомётов, стрелкового оружия, миномётов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БТР/БМП и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Под обстрелы со стороны украинских войск попали населённые пункты и районы: Горловка (посёлок Байрак), Зайцево, Широкая Балка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр) Минеральное, Ясиноватая, Жабичево, Спартак.

Кроме того, трижды в течение дня 10 мая был обстрелян украинскими военнослужащими микрорайон «Октябрьский» в Донецке. Обстрел вёлся из миномётов калибром 120 мм и 82 мм.

Жертв среди мирных граждан ДНР и разрушений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти случаях нарушения режима прекращения огня украинскими боевиками. В результате обстрелов был повреждён многоквартирный жилой дом в посёлке Докучаевск.

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