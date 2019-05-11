Суббота, 11 Мая 2019 года
10:59:48 МСК

ДНР: режим перемирия нарушен Украиной 15 раз за сутки

Происшествия

Пострадавших нет

Донецк, 11 мая 2019, 10:56 — REGNUM  Пятнадцать раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия военнослужащие Украины. Об этом 11 мая сообщил пресс-центр представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По территории ДНР боевиками Украины в течение суток была выпущена 191 единица боеприпасов из гранатомётов, стрелкового оружия, миномётов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БТР/БМП и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Под обстрелы со стороны украинских войск попали населённые пункты и районы: Горловка (посёлок Байрак), Зайцево, Широкая Балка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр) Минеральное, Ясиноватая, Жабичево, Спартак.

Кроме того, трижды в течение дня 10 мая был обстрелян украинскими военнослужащими микрорайон «Октябрьский» в Донецке. Обстрел вёлся из миномётов калибром 120 мм и 82 мм.

Жертв среди мирных граждан ДНР и разрушений гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти случаях нарушения режима прекращения огня украинскими боевиками. В результате обстрелов был повреждён многоквартирный жилой дом в посёлке Докучаевск.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: за ушедшие сутки украинские войска 9 раз нарушили режим перемирия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Артобстрелы республик Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить