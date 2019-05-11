В Петропавловске за три дня сгорел третий автобус

Петропавловск, Казахстан, , 10:19 — REGNUM Маршрутный пассажирский автобус марки Shaolin сгорел в Петропавловске, сообщили в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

Автобус загорелся в 10 часов 29 минуты по местному времени (7 часов 29 минуты по Москве) по улице Интернациональной. Пожар был потушен спустя 15 минут после возгорания. Все 12 пассажиров эвакуировались из автобуса до приезда пожарных.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В результате возгорания никто не пострадал.

Напомним, 9 мая в Петропавловске произошло возгорание двух автобусов — по маршрутам 4А и 8. В результате пожаров никто не пострадал. О причинах возгорания не сообщается.

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