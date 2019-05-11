В результате ДТП погиб замглавы Акмолинской области Казахстана

Нур-Султан, , 10:01 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия на участке автодороги Петропавловск — Нур-Султан погиб заместитель акима (главы) Акмолинской области Казахстана Жомарт Нуркенов, сообщает 11 мая издание Zakon.kz.

Отмечается, что ДТП произошло в трех километрах от города Кокчетав 10 мая в 18 часов 30 минут по местному времени (15 часов 30 минут по Москве). Внедорожник Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился Нуркенов, врезался в асфальтоукладчик, находящийся на обочине. Заместитель акима погиб на месте происшествия.

Жомарт Нуркенов родился 3 апреля 1974 года в Целинограде КазССР. В 1996 году окончил Акмолинский аграрный университет, в 2008 году — Кокчетавский государственный университет имени Ш. Уалиханова. В разные годы работал в ветеринарной службе Акмолинской области. Возглавлял также несколько районов Акмолинской области.

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