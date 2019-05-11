Под Курском три человека погибли при столкновении автомобиля с деревом

Курск, , 10:01 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП в Щигровском районе Курской области. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла около 4:50 мск недалеко от деревни Крутое Щигровского района на автодороге Курск — Щигры. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Volkswagen Passat, не справившись с управлением, врезался в дерево.

В результате ДТП погибли на месте водитель автомобиля, мужчина 1983 года рождения, и два пассажира. Личности пассажиров устанавливаются.

Начато расследование причин и обстоятельств ДТП, приведшего к гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием двух маршруток в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали девять человек, в том числе двое детей. Семь человек были госпитализированы.

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