Медведи устроили битву во дворе жителя американского штата Нью-Джерси

Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Драку двух медведей у себя во дворе снял на видео Кори Бейл, житель американского штата Нью-Джерси. Видеоролик был опубликован на канале в YouTube.

Два агрессивных взрослых медведя устроили драку прямо возле крыльца дома американца. При этом сам хозяин дома снимал битву хищников, находясь совсем близко от них.

Медведи на видео дерутся, стоя на задних лапах и совершенно не обращают внимания на людей, ставших свидетелями их сражения. Битва длилась несколько минут, после чего хищники скрылись.

Кори Бейл предположил, что причиной схватки медведей могла стать самка, которая во время битвы пряталась за сараем неподалёку.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении детёныша гималайского медведя на границе демилитаризованной зоны между Южной и Северной Кореей. По предварительным данным, в этом районе проживают, как минимум три особи это представителя вымирающего вида животных.

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