Австралийский пилот-стажер 40 минут летел без сознания

Канберра, , 05:44 — REGNUM Одиночный рейс над Австралией выполнил пилот, потерявший сознание на 40 минут. Об этом сообщает ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.

Инцидент, уточнили в бюро, произошел еще в марте. Пилот вылетел из Порт-Огаста в аэропорт «Парафилд» близ Аделаиды, позавтракав лишь плиткой шоколада. Ночью перед полетом мужчина плохо спал, а ранее простудился.

В результате во время полета у пилота разболелась голова, и он включил автопилот. Диспетчеры пытались выйти с ним на связь, однако смогли это сделать, лишь когда летчик очнулся над океаном. Посадка в «Парафилде» прошла успешно.

В Аделаиде, где стажировался пилот, собираются принять меры. Так, перед полетом стажеры будут обязаны назвать время последнего сна и приема пищи.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле во время перелета в Австралию на борту самолета компании AirAsia скончалась двухмесячная девочка. Ребенка везли в собой супруги из Саудовской Аравии. Полиция не нашла в смерти ребенка криминального следа.

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