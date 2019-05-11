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Взрыв в столице Колумбии унес жизни четырех человек

Происшествия

Возможная причина взрыва — утечка газа

Взрыв в столице Колумбии унес жизни четырех человек
Скорая помощь

Богота, 11 мая 2019, 03:18 — REGNUM  Четыре человека погибли в результате взрыва в столице Колумбии Боготе, еще десять — пострадали. Об этом сообщает газета El Tiempo.

Сильный взрыв произошел днем 10 мая в западной части города на фабрике пиротехники. Ударной волной перевернуло проезжавший мимо грузовик. Четыре человека погибли на месте, пострадавшие доставлены в медучреждения.

Движение вблизи места трагедии перекрыто, там работают экстренные службы. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая на золотодобывающей шахте на северо-западе Колумбии произошел взрыв, пострадали 19 человек. Местные власти устанавливают причину происшествия.

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