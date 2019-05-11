Три торговых центра в Москве проверили из-за сообщений о бомбе

Москва, , 00:57 — REGNUM Анонимные сообщения о возможных взрывах стали причиной эвакуации людей из трех торговых центров в Москве. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Первое сообщение касалось торгового центра «БУМ» на улице Перерва на юго-востоке столицы. Полицейские проверили здание и не нашли подозрительных предметов.

Во втором сообщении говорилось об угрозе теракта в торгово-развлекательном центре «Клён» неподалеку от станции метро «Бабушкинская» на северо-востоке мегаполиса. Здание пришлось покинуть примерно 1 тыс. человек.

Позже около 500 человек эвакуировали из ТЦ «Тройка» на Верхней Красносельской улице. На место прибыли кинологи, они обследуют здание.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в экстренные службы поступили сообщения о возможных взрывах в 20 зданиях на территории Москвы и восьми — в Московской области. В основном речь шла о торговых центрах, угроза во всех случаях оказалась ложной.

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