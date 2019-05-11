Суббота, 11 Мая 2019 года
01:19:26 МСК

Мину времен войны нашли у пассажира в «Домодедово»

Происшествия

Мужчина намеревался лететь в Лондон

Москва, 11 мая 2019, 00:35 — REGNUM  Мина периода Великой Отечественной войны обнаружилась в багаже трансферного пассажира в московском аэропорту «Домодедово». Взрывателя на мине не было, передает телекомпания «Звезда».

Мужчину, который пытался пронести на борт самолета запрещенный предмет, сняли с рейса. Для выяснения обстоятельств происшествия были привлечены правоохранители.

Пассажир намеревался лететь в Лондон, уточняют «Вести». В дежурной части транспортной полиции он пояснил, что везет полый корпус мины в качестве сувенира. Однако стражи порядка изъяли предмет как запрещенный к перевозке. Инцидент не отразился на режиме работы воздушной гавани.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая в «Домодедово» задержали нетрезвого пассажира, устроившего драку с бортпроводниками на борту прибывшего из Туниса лайнера. Мужчину доставили в отделение полиции. Дебошира привлекли к административной ответственности за распитие спиртного в запрещеных местах, также против него возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Читайте также: В аэропорту «Домодедово» задержали хулиганившего нетрезвого пассажира

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в аэропортах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить