Смерть человека от бешенства отмечена в Норвегии впервые за 200 лет

Осло, , 19:33 — REGNUM Норвежская туристка, вернувшаяся с Филиппин, скончалась после укуса щенка. Об этом 10 мая сообщает издание Mirror.

Сообщается, что 24-летняя жительница Норвегии Биргитта Каллестад находясь во время отпуска на Филиппинах с друзьями временно приютила у себя бездомного щенка.

После возвращения домой девушка почувствовала себя плохо и обратилась в клинику, где ей диагностировали бешенство. Предполагается, что Каллестад могла заразиться опасной инфекцией от укуса щенка.

Врачи в течение восьми дней пытались спасти пациентку, но лечение не помогло. Девушка скончалась. Врачи пояснили, что трагический исход стал следствием слишком позднего обращения к медикам: больная обратилась в клинику лишь спустя два месяца после укуса животного.

В настоящее время медики устанавливают, с кем могла контактировать девушка после заражения. Представители здравоохранения уже связались с 77 людьми, 41 из них уже сделана вакцинация от бешенства.

Отмечается, что Биргитта Каллестад стала единственной за последние 200 лет жительницей Норвегии, скончавшейся от бешенства.

Ранее ИА REGNUM сообщало об объявлении карантина по бешенству в Ханты-Мансийске после зарегистрированного случая болезни у собаки, покусавшей своих хозяев.

Бешенство — смертельно опасное заболевание. Единственным эффективным средством борьбы с болезнью является своевременная вакцинация.

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