Девять пассажиров травмированы в ДТП с двумя маршрутками в Петербурге

Санкт-Петербург, , 18:41 — REGNUM Девять человек получили различные травмы в результате столкновения двух маршруток марки ПАЗ в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вечером 10 мая. Среди пострадавших — трое несовершеннолетних.

Все пострадавшие — пассажиры маршруток.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 17:35 мск на Старопетергофском проспекте, у дома 23.

«Госпитализировано семь человек, из них один ребенок. Граждане получили легкий вред здоровью», — сообщили сотрудники ГИБДД, работающие на месте ДТП.

На месте происшествия работают экипажи ДПС и машины скорой помощи. Проводится проверка по факту дорожной аварии.

Судя по кадрам, выложенным в соцсети проезжавшими место ДТП автомобилистами, одна из маршруток врезалась в другую, двигавшуюся в попутном направлении.

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