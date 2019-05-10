Вашингтон, США, , 18:33 — REGNUM

Человека, подозреваемого в убийстве голливудского режиссёра, арестовали сотрудники ФБР в США благодаря анализу образцов ДНК. Об этом 10 мая сообщает интернет-портал The Hollywood Reporter.

По информации портала, в штате Северная Каролина был арестован Эдвард Хиэтт, 52-х лет, подозреваемый в жестоком убийстве 57-летнего Барри Крэйна, режиссёра телевизионных шоу.

Режиссёр был убит в 1985 году. На месте преступления сотрудниками правоохранительных органов были собраны образцы ДНК, ставшие сегодня основанием для ареста Хиэтта.

Сообщается, что окружная прокуратура Лос-Анджелеса уже предъявила Хиэтту обвинение в убийстве. Подозреваемый будет выдан в ближайшее время из штата Северная Каролина в Калифорнию.

Сам Хиэтт заявил, что ничего не помнит о том, что произошло 34 года назад. Он объяснил такой провал в памяти тем, что в прошлом увлекался употреблением наркотиков.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда современные технологи анализа ДНК позволяют установить подозреваемого в деле об убийстве. Так ранее ИА REGNUMсообщало об аресте в США подозреваемого в жестоком убийстве женщины, которое произошло в 1972 году.