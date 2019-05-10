Бухарест, Румыния, , 17:57 — REGNUM

В Румынии в лесной посадке упал вертолет российского производства Ка-26. Об этом сообщает издание Mukachevo.net со ссылкой на румынскую полицию и прокуратуру округа.

ЧП произошло на территории села Сепинца вблизи украинско-румынской границы. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (пилот).

«Летающее устройство обнаружил в четверг вечером, 9 мая, пастух», — пишет издание.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии.

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