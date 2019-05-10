ВВС Индии принудительно посадили отклонившийся от курса грузинский самолёт

Нью-Дели, , 17:42 — REGNUM Грузинский грузовой самолёт принудительно посадили ВВС Индии после его сильного отклонения от заявленного курса. Об этом 10 мая сообщает телеканал NDTV.

Сообщается, что грузовой самолёт совершал перелёт из Карачи в Нью-Дели. По неясным причинам авиабрт отклонился от заявленного курса и совершил незапланированное вторжение в воздушное пространство Индии.

Инцидент произошёл в районе индийского штата Гуджарат. На перехват самолёта-нарушителя были подняты истребители ВВС Индии.

Самолёт совершил посадку в аэропорту Джайпура. В настоящее время, по данным телеканала, ведётся допрос пилотов грузинского авиаборта.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренной посадке авиалайнера компании Air France в аэропорту Ирана. Причиной срочного приземления стала обнаруженная пилотами неисправность вентиляционной системы.

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