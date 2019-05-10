В Киеве в результате ДТП погибли двое военных

Киев, , 17:14 — REGNUM В Киеве столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

ДТП произошло в пятницу, 10 мая, на Кольцевой дороге. По последним данным, в результате происшествия погибли 2 человека.

«В результате столкновения водитель машины «ВАЗ» и его пассажир погибли на месте происшествия, — говорится в сообщении. — Установлено, что погибшие — военнослужащие».

В настоящее время выясняются причины происшествия. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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