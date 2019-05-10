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Локализован крупный пожар на нефтебазе в Киргизии

Происшествия

Работа по полной ликвидации огня продолжается

Бишкек, 10 мая 2019, 17:17 — REGNUM  Возгорание на нефтебазе в киргизском городе Джалал-Абад локализовано. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба МЧС Киргизии.

Локализация пожара произошла в 17:25 по местному времени. В настоящее время продолжается работа по полному тушению очагов открытого горения. На месте пожара работают десять пожарных расчётов.

Кроме того, к тушению пожара привлечены сотрудники МВД и гражданской защиты, два расчёта от аэропорта «Манас», техника департамента водных ресурсов. На месте ЧП дежурят медики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в целях безопасности из жилых районов города Джалал-Абад, прилегающих к нефтебазе, было эвакуировано более двух тысяч человек.

Также сообщалось о двух пострадавших при тушении огня. По уточнённой информации от МЧС пострадал один человек.

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