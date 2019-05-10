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В Аргентине задержаны подозреваемые в покушении на депутата

Происшествия

Всего по данному делу задержано пять человек

Буэнос-Айрес, 10 мая 2019, 16:51 — REGNUM  Основного подозреваемого в нападении на депутата Эктора Оливареса и его помощника Мигеля Ядона задержали сотрудники полиции в Аргентине. Об этом 10 мая сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в своём Twitter.

По словам Патрисии Буллрич, один из подозреваемых в нападении на депутата и его помощника был задержан при попытке сбежать в Уругвай. Личность предполагаемого злоумышленника была установлена незадолго до задержания.

Задержание подозреваемого произошло в городе Консепсьон-дель-Уругвай. Всего по делу о нападении на депутата полицией задержаны пять подозреваемых в причастности к покушению.

Ранее ИА REGNUM сообщало о покушении на жизнь депутата парламента Аргентины Эктора Оливареса в Буэнос-Айресе. Неизвестные выстрелили в депутата из проезжавшего мимо него автомобиля. Был убит на месте помощник депутата Мигель Ядон, сам Оливарес был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Мотивы нападения на депутата пока остаются неизвестными.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: в Аргентине совершено покушение на депутата парламента

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