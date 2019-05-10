Автобус с туристами упал с 10-метрового обрыва в Японии

Токио, , 16:18 — REGNUM 14 человек пострадали в японской префектуре Гумма в результате падения автобуса с туристами с 10-метровой высоты. Об этом 10 мая сообщил телеканал NHK.

ЧП произошло в центре главного острова страны Хонсю. Туристы, ехавшие в автобусе, собирались участвовать в турпоходе по горам. Всего в салоне автобуса в момент падения с высоты находились 19 пассажиров возрастом более 50 лет.

По предварительным данным, водитель, остановив автобус на парковке, вышел из него, не поставив предварительно транспортное средство на ручник.

Автобус съехал с наклонной площадки парковки и упал с 10-метрового обрыва.

В результате ДТП пострадали 14 человек, состояние четверых пострадавших оценивается медиками как тяжёлое. Все пострадавшие госпитализированы. Водитель автобуса был задержан сотрудниками полиции.

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