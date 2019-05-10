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Сильный сель сошел в Дагестане: грязевым потоком смыло машины и скот

Происшествия

Человеческих жертв нет

Гумбетовский район, Дагестан, 10 мая 2019, 15:53 — REGNUM  Ливневые дожди с градом привели к сходу селя в селе Нижний Инхо Гумбетовского района Дагестана. Потоки унесли в реку Андийское Койсу пять припаркованных легковых автомобилей, которые стояли на центральной улице, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского МЧС.

Инцидент произошёл вечером 9 мая. Среди людей в результате схода селя никто не пострадал. К ликвидации последствий непогоды были привлечены 13 человек и шесть единицы техники.

На видео, размещенных в социальных сетях, видно, что дорога в селе превратилась в бурную реку. Сильный поток вперемешку с грязью и вырванными с корнем деревьями несется вниз прямо по одной из улиц населённого пункта. На других кадрах видно, как люди пытаются спасти автомобиль марки «УАЗ» от разыгравшейся стихии.

Обрушившиеся на район ливневын дожди с градом нанесли урон и сельскому хозяйству. В четырех селах Гумбетовского района Дагестана пострадали около 150 га многолетних насаждений, погибло 50 голов крупного рогатого скота.

«В населенных пунктах Нижний Инхо, Верхний Инхо, Килятль и Читль от града и ливня, по предварительным данным, пострадало более 150 га многолетних насаждений. Урожай текущего года косточковых потерян. В результате селевых потоков унесло КРС в количестве 50 голов», — цитирует ТАСС главу муниципалитета Хаджимурада Магомедова.

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Напомним, сход селей в горах Дагестана не является редкостью. Порой они приводят к трагическим последствиям. Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля 2018 года в Гунибском районе республики грязевой поток смысл с трассы автомобиль «ВАЗ-21 099», в котором находилась семья из трёх человек. Все они — двухлетний мальчик, 18-летний парень и 55-летняя женщина — были найдены мертвыми.

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