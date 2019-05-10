Мемориал погибшим воинам разбили в Севастополе, возбуждено уголовное дело

Севастополь, , 15:27 — REGNUM Уголовное дело возбудила полиция города Севастополя по факту повреждения мемориала памяти участникам Великой Отечественной войны в селе Орловка. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба УМВД города.

Мемориал в селе Орловка, пригороде Севастополя, был повреждён неизвестными вандалами в ночь на 9 мая. Были разбиты плиты надгробия памятника с начертанными на них именами погибших воинов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм» (ч. 1 ст. 214 УК РФ). Начаты мероприятия по установлению и розыску лиц, причастных к преступному деянию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повреждении в Днепропетровской области на Украине неизвестными злоумышленниками монумента памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне

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