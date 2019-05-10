Возле Русского моста в Приморском крае затонул катер

Владивосток, , 15:06 — REGNUM Катер с тремя пассажирами на борту затонул у берегов Владивостока в 100 метрах от берега. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

Информация о кораблекрушении поступила в центр управления кризисных ситуаций ГУ МЧС в 16:00 (09:00 мск). ЧП произошло возле Русского моста в районе мыса Басаргина.

По предварительной информации, катер наткнулся на какое-то препятствие под водой и получил повреждения винто-рулевой группы. На место крушения прибыла группа спасателей, но их помощь не потребовалась: все три пассажира, находившиеся на борту катера, были спасены проходившим мимо судном. Пострадавших и погибших нет.

Решение о подъёме катера со дна будет принимать судовладелец.

Ранее ИА REGNUM сообщало о катере, затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга. В результате ЧП погибла одна женщина, ещё один пассажир числится пропавшим без вести.

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