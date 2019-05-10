Лесные пожары-2019: в чём причина и как предупредить

Москва, , 14:45 — REGNUM В регионах России необходимо объединить усилия всех уровней власти, общественности и ведомств для удержания противопожарной обстановки под контролем. В Челябинской, Омской, Томской, Тюменской и Новосибирской областях отмечается высокий риск возникновения природных пожаров, говорилось на заседании оперативного штаба Федерального агентства лесного хозяйства по охране лесов от пожаров, которое прошло 10 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Авиалесоохраны.

В заседании штаба приняли участие представители Рослесхоза, департаментов лесного хозяйства по Сибирскому и Уральскому федеральным округам, «Авиалесоохраны», а также лесных ведомств Томской, Челябинской, Омской, Тюменской и Новосибирской областей. Участникам заседания была представлена информация о текущем положении дел. На большей части Тюменской, Челябинской, Омской и Новосибирской областей к настоящему времени установился высокий по погодным условиям класс пожарной опасности, а на большей части Томской области этот класс оценивается как чрезвычайный. При этом в ближайшие дни снижения уровня пожарной опасности не ожидается. Более того, на севере Новосибирской и Челябинской областей прогнозируется её рост до чрезвычайного уровня.

В регионах России к настоящему времени действует особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено посещать леса либо действуют ограничения на использования огня и проведение огневых работ. Кроме того, категорически запрещены самовольные выжигания сухой травы. Это касается как земель сельхозназначения, так и других категорий земель. Однако эти запреты соблюдаются отнюдь не всегда. По данным информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров Рослесхоза. в регионах имеются многочисленные горячие точки. Часто самовольные выжигания травы устраивают вдоль линейных объектов, на полях, на землях запаса, в населённых пунктов и в других территориях.

Опасность палов сухой травы заключается в том, что по ней огонь может быстро распространяться на лес, населённые пункты и объекты экономики. В Омской области с начала 2019 года из-за перехода огня в лесной фонд с земель запаса, сельхозназначения, с линейных объектов, из населённых пунктов и из других объектов возникло около 80% лесных пожаров. В Томской и Челябинской областях этот показатель составляет около 70%, в Новосибирской — около 50%, а в Тюменской области — около 40%.

Представители лесных ведомств Тюменской, Челябинской, Омской, Томской и Новосибирской областей отмечают, что в регионах организовано и усилено информирование граждан о текущей пожарной обстановке и о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Также организовано патрулирование, в том числе и межведомственное. Участие в патрулировании принимают представители муниципалитетов и общественности.

Также усилена работа по выявлению и привлечению граждан и юридических лиц к административной и уголовной ответственности. В Новосибирской области по фактам нарушения правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях составлено 208 административных протоколов, в том числе на сельхозтоваропроизводителей. Выявлено 2 предполагаемых виновника возникновения лесных пожаров, по которым проводятся следственные мероприятия. В Челябинской области по фактам нарушения правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях возбуждено 252 административных дела. Аналогичные мероприятия проводятся в Томской, Омской и Тюменской областях.

Оперативный штаб Рослесхоза поручил региональным лесным ведомствам Челябинской, Томской, Омской, Новосибирской, Тюменской областей обеспечить оперативное реагирование, в том числе в рамках межведомственное взаимодействия и взаимодействия с органами местного самоуправления, на возникающие горячие точки для их своевременной идентификации и тушения в целях снижения риска переходов огня на лесные территории, населенные пункты и объекты экономики.