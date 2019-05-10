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Взрыв на западе Уганды – есть жертвы

Происшествия

Взрыв нанес урон жилым домам, магазинам и электропроводке

Форт-Портал, Уганда, 10 мая 2019, 14:43 — REGNUM  Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате взрыва в муниципалитете Форт-Портал округа Кабароле, передает Daily Monitor Uganda.

Инцидент произошел вечером 6 мая на трассе Касайджа. По сообщениям очевидцев, огонь начался в грузовике, перевозившем пластиковые бочки с топливом. Грузовик загорелся после протечки топлива, затем огонь распространился на другие автомобили, припаркованные около грузовика.

Заместитель резидента-комиссара округа Кабароле Фестус Бандеба сообщил, что погибший был обнаружен около сгоревшей авто-рикши.

Бандеба добавил, что огонь повредил также и несколько домов вдоль дороги, электропроводку и магазины.

Расследование причин взрыва продолжается.

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