Взрыв на западе Уганды – есть жертвы

Форт-Портал, Уганда, , 14:43 — REGNUM Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате взрыва в муниципалитете Форт-Портал округа Кабароле, передает Daily Monitor Uganda.

Инцидент произошел вечером 6 мая на трассе Касайджа. По сообщениям очевидцев, огонь начался в грузовике, перевозившем пластиковые бочки с топливом. Грузовик загорелся после протечки топлива, затем огонь распространился на другие автомобили, припаркованные около грузовика.

Заместитель резидента-комиссара округа Кабароле Фестус Бандеба сообщил, что погибший был обнаружен около сгоревшей авто-рикши.

Бандеба добавил, что огонь повредил также и несколько домов вдоль дороги, электропроводку и магазины.

Расследование причин взрыва продолжается.