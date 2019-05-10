Губернатор Подмосковья поблагодарил Доренко за помощь в трудные минуты

Москва, , 14:23 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв написал слова соболезнования родным и близким журналиста Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая.

Запись появилась на странице в Twitter главы региона. Как оказалось, их связывали тесные отношения: Воробьёв обратился к Доренко на «ты» и поблагодарил за помощь в трудные минуты.

«Сергей, ты всегда был интересным, дерзким и очень талантливым. Я благодарен тебе, что в трудные моменты ты приходил на помощь. Приношу соболезнования родным и близким. Светлая память», — говорится в тексте. К посту прикреплена фотография журналиста.

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Сергей Доренко в Москве вечером 9 мая упал с мотоцикла. Причиной смерти, как показало вскрытие, мог стать разрыв аорты.

Одним из первых о смерти Сергея Доренко сообщил другой глава субъекта — мэр Москвы Сергей Собянин.