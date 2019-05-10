Пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы эвакуировали санитарным вертолётом

Москва, , 14:18 — REGNUM Пострадавший в ДТП на юго-западе Москвы был эвакуирован с места происшествия санитарным вертолётом Московского авиационного центра (МАЦ). Об этом 10 мая сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) города Москвы.

ДТП произошло на улице Южнобутовской. По данным пресс-службы ГИБДД по Москве, произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии пострадали три человека. Обстоятельства и причины столкновения выясняются.

Один из пострадавших, получивший тяжёлые травмы, был госпитализирован с помощью вертолёта. До медучреждения пострадавшего сопровождала медико-авиационная бригада, следившая за состоянием больного во время полёта.

Отмечается, что вертолёт, чтобы забрать пострадавшего, садился на необорудованную площадку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти человек в результате ДТП в Нижегородской области. Легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом в городе Дзержинске. Погибли пять человек, находившихся в салоне автомобиля.

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