В Бенине пропали двое туристов из Франции

Порто-Ново, , 14:18 — REGNUM Двое французских туристов пропали в Бенине на границе с Буркина-Фасо, передает VOA Africa со ссылкой на заявления местных властей от 4 мая.

По подозрениям, туристы были похищены. Они не вернулись из национального парка Пенджари в среду, 1 мая, а через несколько дней их гид был обнаружен убитым.

В целях безопасности имена туристов не разглашаются. Правительство Франции установило контакт с семьями пропавших, на условиях анонимности передает представитель министерства иностранных дел Франции.

В похищении подозревают исламистских активистов, активизировавших свои действия в Буркина-Фасо. Власти Бенина обеспокоены распространением нестабильности из соседней страны.

«Мы пытаемся защитить наши границы, чтобы никто из боевиков их не мог проникнуть в страну», — заявил начальник штаба армии Фруктус Гбагуиди.

Поиски туристов продолжаются.