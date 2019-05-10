Лилонгве, Малави, , 13:29 — REGNUM

Солдат из Англии погиб в ходе операции по борьбе с нелегальной охотой в Малави, передает ВВС Swahili.

По информации издания, 22-летний Мэтью Талбот был атакован слоном в заповеднике Ливонде, где он стоял на посту.

Министр обороны Великобритании Пенни Мордонт заявила, что погибший исполнял свой долг «с отвагой и профессионализмом».

«Этот случай напоминает нам об опасности, которой подвергаются военные, когда встают на защиту животных, находящихся на грани исчезновения», — добавила Пенни.

Нелегальная охота на слонов — серьезная для Африки проблема. Ежегодно от рук браконьеров погибают около 30 тысяч слонов. В настоящий момент африканских слонов осталось 450 тысяч особей.