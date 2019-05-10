На Шри-Ланке задержали гражданина РФ за съёмку с помощью дрона

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 13:28 — REGNUM Гражданин России был задержан полицией в городе Галле на Шри-Ланке за съёмку местности с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом 10 мая сообщает издание Ada Derana.

Мужчина, возрастом 31 год был взят под стражу во время съёмок с помощью коптера окрестностей на пляже Девата, который находится на юго-западе острова.

Сообщается, что до задержания гражданин России успел заснять с помощью беспилотника несколько мест на Шри-Ланке.

По данным полиции, гражданин прибыл на Шри-Ланку 28 апреля и должен был отбыть с острова 11 мая. Мужчина является работником российской телекоммуникационной компании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке рейсов на Шри-Ланку и Бали авиакомпанией «Россия». Немногим ранее МВД России рекомендовало гражданам России временно воздержаться от поездок на Шри-Ланку до нормализации обстановки в стране.

Напомним, на Шри-Ланке в конце апреля произошла серия терактов. В результате взрывов в церквях и отелях острова погибли более 250 человек, ранения получили около 500 человек.

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