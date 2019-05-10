Жизнь ребёнка из Дагестана оборвалась из-за водителя без прав

Бабаюртовский район, Дагестан, , 13:03 — REGNUM Вождение автомобиля без прав привело к трагедии в Дагестане: 8-летний мальчик попал под колёса грузовой машины. От полученных травм ребёнок скончался в больнице, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Происшествие случилось в Бабаюртовском районе, 9 мая примерно в 19:30. Установлено, что двое молодых людей 32 и 30 лет приехали в село Мужукай за молоком, перевозкой которого они занимались. За рулём находился первый из них. Однако перед трагедией он, пожаловавшись на сильную усталость, попросил своего напарника сесть за руль, пока не выедут из села. Это при том, что его 30-летний спутник — житель села Очло Хунзахского района — не имел водительских прав.

Последний сел за руль, тронулся с места и, при движении назад, наехал на мальчика. Услышав крик ребёнка, напарники вышли из машины и увидели школьника, который попал под задние колеса грузовика. Несмотря на то, что ребёнок тут же был доставлен в больницу, спасти ему жизнь не удалось. Возбуждено уголовное дело.

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Как сообщало ИА REGNUM, пятью днями ранее, 4 мая, под колёсами КамАЗа в дагестанском городе Избербаше погибла 11-летняя девочка. Водитель грузовика наехал на школьницу, когда та каталась на велосипеде вдоль проезжей части, не пересекая её.