Космонавт назвал возможные причины появления запаха спирта на МКС

Москва, , 12:25 — REGNUM Российский космонавт Павел Виноградов рассказал о наиболее вероятных версиях появления запаха спирта в атмосфере Международной космической станции (МКС) телеканалу «360».

Ранее стало известно, что в начале марта после стыковки американского космического корабля Dragon Crew в атмосфере МКС было зафиксировано повышенное содержание изопропилового спирта.

Виноградов выделил две наиболее вероятные причины появления запаха спирта. Во-первых, спирт мог использоваться при обработке космического корабля на Земле. Во-вторых, появление запаха может быть связано с материалами, которые непосредственно использовались при строительстве корабля.

Он добавил, что точные ответы на эти вопросы будут получены после того, как пробы воздуха с МКС будут доставлены на Землю для проведения экспертизы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов рассказал, что российская сторона направила в американское аэрокосмическое агентство (NASA) запрос в связи с выбросами спирта в атмосферу МКС после стыковки корабля Dragon Crew.