Пятница, 10 Мая 2019 года
12:52:56 МСК

В аэропорту «Домодедово» задержали хулиганившего нетрезвого пассажира

Происшествия

Мужчина был привлечён к административной ответственности

В аэропорту «Домодедово» задержали хулиганившего нетрезвого пассажира
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Табло в Домодедово

Москва, 10 мая 2019, 11:27 — REGNUM  Пассажира, давшегося с бортпроводниками, задержали сотрудники транспортной полиции в аэропорту «Домодедово». Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Ирины Волк, в дежурную часть полиции аэропорта «Домодедово» поступила информация о драке на борту авиарейса, летевшего из Туниса в Москву. Нетрезвый пассажир, житель города Москвы 1982 года рождения, стал зачинщиком конфликта на борту воздушного судна.

Как пояснила Ирина Волк, нетрезвый мужчина вёл себя во время полёта вызывающе, выражался нецензурной бранью и устроил драку с двумя бортпроводниками.

Дебошир был оставлен сотрудниками транспортной полиции в отделение полиции в аэропорту «Домодедово». Мужчину привлекли к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом.

Кроме того, в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве на транспорте общего пользования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задымлении при посадке самолёта в Швеции. На борту воздушного судна находились 100 пассажиров. При посадке никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции при посадке в самолете произошло задымление

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить