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Над Угандой нависла угроза вспышки лихорадки Эбола – ВОЗ

Происшествия

В результате последней вспышки Эболы погибло уе более 1000 человек

Над Угандой нависла угроза вспышки лихорадки Эбола – ВОЗ
UNMEER
Эбола

Кампала, 10 мая 2019, 11:26 — REGNUM  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и гуманитарные организации опасаются распространения лихорадки Эбола в Уганде, передает Deutsche Welle Swahili.

По информации издания, более 60 000 жителей пограничных с Угандой областей ДР Конго заражены Эболой. Многие из них вынуждены покинуть свои жилища и искать убежища от атак боевиков. Около 7000 беженцев остановились в школе, находящейся на расстоянии одного километра от границы ДР Конго и Уганды, сообщает гуманитарная организация Oxfam.

В настоящее время около 18 гуманитарных организаций, осуществляющих работу в районах, пострадавших от Эболы, сталкиваются с трудностями. Они не могут доставить помощь из-за действий боевиков.

В результате последней вспышки лихорадки Эбола, начавшейся в августе 2018 года, было зафиксировано более 1000 летальных исходов.

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Лихорадка Эбола
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